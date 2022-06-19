İstanbul'da adayların Alan Yeterlilik Testi heyecanı sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sona erdi.

Kentte toplam 393 bin 98 adayın girdiği AYT oturumu saat 13.15'te tamamlandı. Bazı öğrenciler, belirlenen ilk çıkış saati olan 12.30'da sınav salonundan ayrıldı, bazı adaylar 180 dakikalık sürenin sonuna kadar salonlarda kaldı.

Adaylar, sınav çıkışında kendilerini heyecanla bekleyen ailelerinin yanına gitti. Aileler de çocuklarına sarılarak desteklerini gösterdi.

Sınava giren öğrencilerden Enes Polatdemir, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki soruların zor olduğunu belirtti.

Polatdemir, sosyal bilimler ve Türkçe'nin iyi olduğunu dile getirerek, "Onları yapabildim ama herhalde seneye bir daha girmek zorundayım. AYT baya zordu." dedi.

Edebiyat sorularında zorlandığını, sayısalı ise hiç çözmediğini anlatan Berkant Efe Demir, "Arkadaşların hepsinin edebiyatta zorlandığını düşünüyorum. Sorular çok uzundu. Felsefeye geçtiğimiz zaman zaten okuyacağımız bir durum kalmamıştı. Genel olarak sözelde biraz zorlandık diyebilirim. Tarih soruları biraz kolaydı." diye konuştu.

"Paragraflar biraz uzundu"

Adaylardan Özkan Hançer ise sınav salonundan çıkarak, kendisini kapıda bekleyen oğluna sarıldı.

Sınavın güzel ve hazırlandığı gibi geçtiğini dile getiren Hançer, şöyle konuştu:

"Paragraflar biraz uzundu. Ondan biraz vakit aldı ama güzel geçti, umutluyum yani. İşletme bölümü okumak istiyorum, eşim de işletme mezunu. Çocuklarıma eğitimlerinde yardımcı olmak için üniversite okumak istedim. Sınava çok fazla çalışamadım. Çocuklarım da var, kendi iş hayatım da olduğu için."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Hançer, "Biz bu yaşta yapabiliyorsak, onların da başarılı olabilmeleri için daha çok çalışmaları lazım. Bizim iş hayatımız var, çocuğumuz var, ailemiz var. Onların sadece okulları var, başarılı olabilirler. İnşallah onlar da daha çok çalışır, bizim gibi azimli olmaya çalışırlar." ifadelerini kullandı.

Sınav süresi boyunca oğlunu özlediğini de aktaran Hançer, birbirlerine çok düşkün olduklarını, her yere birlikte gittiklerini ve ona kavuştuğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan YKS'nın üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak.