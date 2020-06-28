YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı - Son Dakika

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başlarken, bir aday sınava 25 dakika geç kaldı.

YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı

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ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başlarken, bir aday sınava 25 dakika geç kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2 milyon 437 bin 119 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi başladı. İlk kez korona virüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen sınavda, adaylara bina girişlerinde sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Okul girişinde adaylar ile velilere maske ve su dağıtımı yapılırken adayların ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Adayların sınavın yapılacağı okula girişleri 10.05'te son bulurken, bir kişi kapılar kapandıktan 25 dakika sonra içeriye girmeye çalıştı ancak sınava alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kaldı - Son Dakika

Son Dakika

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