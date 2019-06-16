YKS'nin ikinci oturumu başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Antalya
'da YKS'ye girecek birçok aday saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi. Akdeniz Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi önünde sınav saatini bekleyen aday yakınları, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınava geç kalan herhangi bir aday olmadığı görüldü.
Adayların yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak ve dua ederek sınavın bitmesini bekledi.
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