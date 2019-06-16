YKS'nin ikinci oturumu başladı
50 dakika önce
Kırklareli'nde üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:57 Kaynak: AA
'nde üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı.
Kentte yaklaşık 3 bin üniversite adayının başvurduğu sınav 11 binada yapılıyor.
Adaylar sınav olacakları binaların bahçesine gelerek sınav salonlarına giriş saatini bekledi.
ÖSYM sınav sorumluları tarafından belge ve kimlik kontrolünden geçen adaylara daha sonra polis ekipleri, üst aramasında bulundu.
Kontrollerden geçen adaylar salonlara alındı.
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