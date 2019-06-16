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YKS'nin ikinci oturumu başladı

48 dakika önce

- Okul önünden görüntüler Öğrencilerin içeri alınması Velilerden görüntüler DİYARBAKIR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.

- Okul önünden görüntüler
Öğrencilerin içeri alınması
Velilerden görüntüler DİYARBAKIR - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Diyarbakır'da YKS'ye girecek birçok aday saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi.
YKS'nin ikinci oturumu başladı
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:59 Kaynak: AA
Diyarbakır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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