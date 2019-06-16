Son Dakika Haberleri: YKS'nin ikinci oturumu başladı
Son Dakika Güncel Haber

YKS'nin ikinci oturumu başladı

39 dakika önce

Edirne'de üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı.

YKS'nin ikinci oturumu başladı, System.String[]
Edirne'de üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı.
Kentte YKS'ye girecek birçok aday, saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi.

ÖSYM sınav sorumluları tarafından belge ve kimlik kontrolünden geçen adaylar saat 10.15'te sınava girdi.
Sınava girenlerin yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde dua okuyarak, sınavın bitmesini bekledi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:06 Kaynak: AA
Edirne, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kız, piercingleri çıkaramayınca sınava alınmadı İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 11:45:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YKS'nin ikinci oturumu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]