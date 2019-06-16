YKS'nin ikinci oturumu başladı
39 dakika önce
Edirne'de üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:06 Kaynak: AA
'de üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı.
Kentte YKS'ye girecek birçok aday, saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi.
ÖSYM sınav sorumluları tarafından belge ve kimlik kontrolünden geçen adaylar saat 10.15'te sınava girdi.
Sınava girenlerin yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde dua okuyarak, sınavın bitmesini bekledi.
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