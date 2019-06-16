YKS'nin ikinci oturumu başladı

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-Sınava gelen öğrencilerden detay ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.
Şanlıurfa'da YKS'ye girecek birçok aday saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek, sınav saatini bekledi. Fatma Zehra Anadolu Lisesi
'nde ise sınav saatini yakınlarıyla bekleyen adaylar, gölgelik alanları tercih etti.
Adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı.
Adayların yakınlarından bazıları, sınavın yapıldığı binanın çevresinde Kur'an-ı Kerim okuyarak sınavın bitmesini bekledi.