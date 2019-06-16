YKS'nin ikinci oturumu başladı
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- Sınav merkezleri önünden detaylar SAKARYA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:09 Kaynak: AA
- Sınav merkezleri önünden detaylar SAKARYA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.
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