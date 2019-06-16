YKS'nin ikinci oturumu başladı - İSTANBUL
53 dakika önce
- Sınava giren öğrencilerden detaylar Öğrenci ve velileriyle röportaj İSTANBUL - ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testine (AYT) girecek adaylar salonlara alınmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:55 Kaynak: AA
- Sınava giren öğrencilerden detaylar
Öğrenci ve velileriyle röportaj İSTANBUL - ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testine (AYT) girecek adaylar salonlara alınmaya başladı. İstanbul
'da adaylar, polis tarafından üst araması yapılıp kimlik ve giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.
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