Son Dakika Haberleri: YKS'nin ikinci oturumu başladı - İSTANBUL
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YKS'nin ikinci oturumu başladı - İSTANBUL

53 dakika önce

- Sınava giren öğrencilerden detaylar Öğrenci ve velileriyle röportaj İSTANBUL - ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testine (AYT) girecek adaylar salonlara alınmaya başladı.

- Sınava giren öğrencilerden detaylar
Öğrenci ve velileriyle röportaj İSTANBUL - ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testine (AYT) girecek adaylar salonlara alınmaya başladı. İstanbul'da adaylar, polis tarafından üst araması yapılıp kimlik ve giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.
YKS'nin ikinci oturumu başladı - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:55 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Güncel
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