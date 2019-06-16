Son Dakika Haberleri: YKS'nin ikinci oturumu başladı - YOZGAT
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YKS'nin ikinci oturumu başladı - YOZGAT

6 dakika önce

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Yozgat'ta adaylar, polis tarafından üst araması yapılıp kimlik ve giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı. Aileler ise bina çevrelerinde bekledi. Sınav görevlileri ve polisler sık sık adayları saat 10.00'dan önce girmeleri için uyarıda bulundu.
YKS'nin ikinci oturumu başladı - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Polis, Yozgat, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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