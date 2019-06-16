YKS'nin ikinci oturumu başladı - YOZGAT
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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:32 Kaynak: AA
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Yozgat
'ta adaylar, polis tarafından üst araması yapılıp kimlik ve giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı. Aileler ise bina çevrelerinde bekledi. Sınav görevlileri ve polisler sık sık adayları saat 10.00'dan önce girmeleri için uyarıda bulundu.
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