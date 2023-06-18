YKS'nin ikinci oturumu için sınava geç kalan öğrenci, kapıdaki velilerin ısrarı sonucu sınava alındı - Son Dakika
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YKS'nin ikinci oturumu için sınava geç kalan öğrenci, kapıdaki velilerin ısrarı sonucu sınava alındı

18.06.2023 13:29

Üniversite adayları, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde okul önlerinde beklemeye başladı. Avcılar'da sınava girecek bir öğrenci ise, sınava son anda yetişti ve velilerin ısrarı sonucu görevlilerin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Sınav saat 10.15'te başladı ve bazı okullarda kapılar kapatıldıktan sonra geç kalan öğrenciler için velilerin ısrarıyla kapılar açıldı.

Üniversite adayları, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde okul önlerinde beklemeye başladı. Avcılar'da sınava girecek bir öğrenci ise, sınava son anda yetişti. Kapılar kapandıktan sonra okul önüne gelen öğrenci, velilerin ısrarı sonucu, görevlilerin kapıyı açmasıyla içeri girdi.

SAAT 10.00'DA KAPILAR KAPANDI

Öğrencilerin aylardan bu yana hazırlandığı YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Test sınavı saat 10.15'te başladı. Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu ile hemen yanındaki Sabancı İnsa 50'nci Yıl Lisesi'nde de saat 10.00'u gösterdiğinde bahçe kapıları kapatıldı.

Öğrenci sınava son anda yetişti

VELİLERİN ISRARIYLA İÇERİ GİRDİ

İnsa 50'nci Yıl Lisesi'ne kapının kapanmasından hemen sonra elinde sınava giriş kağıdı ile gelen bir öğrenci ise, bir süre çaresizce bekledi. Görevlilerle konuşan öğrenci için, velilerin de ısrarıyla kapı açıldı ve öğrenci içeri alındı. Öğrenci koşarak okul bahçesine girdi. Öğrencinin sınava gireceği okul yerine yakındaki bir başka okula gittiği için geç kaldığı öğrenildi.

Öğrenci sınava son anda yetişti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
  • Vecdi Murat Soydan: Sınav günü değil de önceden sınava girilecek okulu görmekte fayda vardır.Sınavı hangi saatte yaparsanız yapın bu tür mazeretler devam edecektir. Sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır. Trafik, unutkanlık, dalgınlık vb. mazeret değildir. Zamanında bizler de öğrenci olduk. Bu kapılardan geçtik. Kalemimizi, silgimizi, kimliğimizi, sınava giriş belgemizi bir gün önceden hazırlar, sabahleyin de erkenden yola çıkardık. Sorumluluk sahibi olmayanlar başarılı olamazlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Zeliş B.: Evden çıkıp okula gitmek icin yolda insanin basına her türlü sey gelebilir..Otobus minibüs almıyor kazalar yasanıyor taksiyle gelenler yanlıs yerde indiriliyor..1 senenin bosa gitmesi kolay birsey degil..Mazereti olanlar bence gec bile belli bir sure gecmedigi taktirde alınabilir..Tüm ögrencilerimize başarılar.. Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
  • Zeliş B.: Evden cıkıp okula gelene kadar insanin basina binbir türlü sey gelebir..Otobüs minibüs dolu olduğu için almıyorlar kaza oluyor gecikme yaşanıyor heyecanla okulu bulamadıkları olabiliyor..Bu yu Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT başladı

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Son Dakika Eğitim YKS'nin ikinci oturumu için sınava geç kalan öğrenci, kapıdaki velilerin ısrarı sonucu sınava alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: YKS'nin ikinci oturumu için sınava geç kalan öğrenci, kapıdaki velilerin ısrarı sonucu sınava alındı - Son Dakika
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