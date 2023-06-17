YKS'de görmeye alıştığımız görüntüler! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu - Son Dakika
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YKS'de görmeye alıştığımız görüntüler! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu

17.06.2023 12:14

YKS oturumunda yine aynı manzara yaşandı, her yıl olduğu gibi bu yıl da geç kalanlar oldu. İstanbul'da sınavı 5 dakika ile kaçıran Talha Köse, "Trafik nedeniyle 5 dakika geç kaldım. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu" ifade etti. Ankara'da talihsizlik yaşayan bir genç ise, sınav giriş belgesini aracında unutunca içeri alınmadı.

Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrenciler, bu yılki haklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

SAAT 10.00'DA KAPILAR KAPANDI

İstanbul'da sınav merkezlerinden biri de Beyoğlu''nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ydi. Fakültenin önü sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenci ve yakınlarıyla doldu. Girişte görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst aramasının ardından sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Okul kapısının kapatılmasına bir dakika kala koşarak sınava gelen öğrenciler vatandaşlara tarafından alkışlanarak içeri girdi. Saat 10.00'da okul kapısı kapatıldı.

Yine YKS yine aynı görüntü! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu

"BEŞ DAKİKA İÇİN BİR SENEM HEBA OLDU"

Kapının kapatılmasından beş dakika sonra sınava girmek için gelen öğrenci kapıda kaldı. Yetkililer tarafından sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci bir süre bekledikten sonra okul önünden ayrıldı. Sınava geç kalan Talha Köse, "Trafik nedeniyle beş dakika geç kaldım. Ailem inşallah güzel karşılar. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu. Olmadı. Artık seneye kaldı. Şu anda hiç iyi değilim" dedi.

Yine YKS yine aynı görüntü! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu

GİRİŞ BELGESİNİ ARAÇTA UNUTUNCA GEÇ KALDI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sınava geç kalan ise Alper Şanözer oldu. Okulun önündeki veliler tarafından kolyeyle ve cüzdanla sınava giremeyeceğinin belirtilmesi üzerine aracına geri döndüğünü söyleyen Şanözer, "Arabadan çıkıyordum. Zincir vardı, cüzdanımı koydum öyle gittim. Sonra dediler çantayı almıyorlar. Döndüm çantamı koydum. Sonra koştum geldim, bu sefer belgem yok yanımda. Gittim hukuk fakültesinden arabaya koştum, belgeyi aldım geldim. Geldiğimde kapı kapanmıştı, şanssız oldu" diye konuştu.

Yine YKS yine aynı görüntü! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu
Yine YKS yine aynı görüntü! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu
Yine YKS yine aynı görüntü! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (7)
  • Fatih Erdoğan: Yıllardır böyle bir kural var yine yıllardır bu şekilde içeri giremeyip sınavı iptal olanlar var bunları hepiniz çok iyi biliyorsunuz ?stanbul trafiğinin ne kadar yoğun olabileceğini de çok iyi biliyorsun buna rağmen eğer yola geç çıkıyorsanız ya da halen sınava 5 dakika geç kaldım 10 dakika geç kaldım giriş belgemi unuttum gibi bahanelere sığınıyorsanız nafile. Sınava gireceğiz saati ayarlayamayan bir genç nasıl bir iş disiplininden bahsedebilir Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: ataşehirdeki okula 10.03 ile çocukla gittim dış kapıdaki polis almıyordu bizden öncekini geri çevirmiş. ama ben polisi birşekilde diger velilerle ikna edip soktum okula çocugu. trafikden dolayı geç kaldım. sınav 10.15 de başlıyor. 1 2 3 4 5 dk ile çocukları içeri almamak kadar bizim ülkemiz çokmu bukadar disiplinli. başka kurumlarda böyle disiplin gördünüzmü. 2 dk için çocuk geri gönderilirmi olurmu çocugun hayatıyla oynamak. devlet başka işlerde de bu kadar disiplinli mi. Cevap Yaz 5 14 Yayından Kaldır
  • Fatih Erdoğan: Ayrıca ben bugüne kadar birçok sınava girdim nedense hiçbirine geç kalmadım çünkü hepsine sınav saatinden en az 20 dakika yarım saat öncesinde sınav salonundahazır oluyordum. Ama kendi çocuklarınızın eksikliklerini görmemek adına sürekli başkalarına saldırıp başkalarını eleştirmek nedense sizin daha çok işinize geliyor çünkü çocuklarınızı eleştirmek kendinizi eleştirmek demektir 5 0 Yayından Kaldır
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Türkiye, Beyoğlu, TYT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS'de görmeye alıştığımız görüntüler! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: YKS'de görmeye alıştığımız görüntüler! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu - Son Dakika
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