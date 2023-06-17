YKS'de görmeye alıştığımız görüntüler! Biri geç kaldı, biri giriş belgesini arabada unuttu

Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrenciler, bu yılki haklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

SAAT 10.00'DA KAPILAR KAPANDI

İstanbul'da sınav merkezlerinden biri de Beyoğlu''nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'ydi. Fakültenin önü sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenci ve yakınlarıyla doldu. Girişte görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst aramasının ardından sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Okul kapısının kapatılmasına bir dakika kala koşarak sınava gelen öğrenciler vatandaşlara tarafından alkışlanarak içeri girdi. Saat 10.00'da okul kapısı kapatıldı.

"BEŞ DAKİKA İÇİN BİR SENEM HEBA OLDU"

Kapının kapatılmasından beş dakika sonra sınava girmek için gelen öğrenci kapıda kaldı. Yetkililer tarafından sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci bir süre bekledikten sonra okul önünden ayrıldı. Sınava geç kalan Talha Köse, "Trafik nedeniyle beş dakika geç kaldım. Ailem inşallah güzel karşılar. Şu an 5 dakika için bir senem heba oldu. Olmadı. Artık seneye kaldı. Şu anda hiç iyi değilim" dedi.

GİRİŞ BELGESİNİ ARAÇTA UNUTUNCA GEÇ KALDI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sınava geç kalan ise Alper Şanözer oldu. Okulun önündeki veliler tarafından kolyeyle ve cüzdanla sınava giremeyeceğinin belirtilmesi üzerine aracına geri döndüğünü söyleyen Şanözer, "Arabadan çıkıyordum. Zincir vardı, cüzdanımı koydum öyle gittim. Sonra dediler çantayı almıyorlar. Döndüm çantamı koydum. Sonra koştum geldim, bu sefer belgem yok yanımda. Gittim hukuk fakültesinden arabaya koştum, belgeyi aldım geldim. Geldiğimde kapı kapanmıştı, şanssız oldu" diye konuştu.