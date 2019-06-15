Son Dakika Haberleri: YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı
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YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı

3 saat önce

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.

YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı, System.String[]
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:53 
halis aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi
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