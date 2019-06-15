YKS'nin ilk oturumu sorunsuz tamamlandı
3 saat önce
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:53
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