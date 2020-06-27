YKS'nin ilk oturumu tamamlandı - Son Dakika

YKS'nin ilk oturumu tamamlandı
Sınavdan çıkan öğrenciler Bekir Duman ile röportaj Hanife isimli öğrenci ile röportaj KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi.
Sınavdan çıkan öğrenciler
Bekir Duman ile röportaj
Hanife isimli öğrenci ile röportaj KAYSERİ - Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:36 Kaynak: AA
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