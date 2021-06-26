Kütahya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Kütahya'da YKS sınavına girecek öğrenciler ile yakınları, erken saatlerde İstasyon Caddesi'ndeki Kılıçarslan Lisesi'ne geldi.
Öğrenciler sıra ile sınav salonuna alınırken adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Bazı öğrenci yakınları sınav binası dışında çocukları için dua edip yanlarında getirdikleri cüzlerden Kur'an okudu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı - Son Dakika