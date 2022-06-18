Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta YKS heyecanı - Son Dakika
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Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta YKS heyecanı

18.06.2022 10:45

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ter döktü.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ter döktü.

TYT, Trabzon'da 104 sınav binasında, 4 bin 329 sınav görevlisi nezaretinde gerçekleştirildi.

Sınava il genelinde 30 bin 160 kişi müracaat etti. Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi.

Adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı. Dışarıda bekleyen bazı ailelerin de sınava giren çocukları için dua okuduğu görüldü. ???????

Bayburt

Bayburt'ta ise 2 bin 120 kişi YKS'ye girdi.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü'ne gelen adaylar sınava giriş saatini bekledi.

Öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salonlara alındı. Aileler ise kampüsün önünde heyecanla çocuklarını bekledi.

Sınav, il genelindeki 10 merkezde gerçekleştirildi.

Ordu

Ordu'da da sabahın erken saatlerinde öğrenciler sınav merkezlerine doğru yola çıktı.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileler ise okul dışında tedirgin ve heyecanla bekledi.

Kentte 79 binada yapılan sınava, 24 bin 872 öğrencinin müracaat ettiği öğrenildi.

Rize

Rize'de sınav 42 merkezde yapıldı.

Sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara yönlendirildi.

Sınavda 10 bin 327 aday yarışırken, veliler de okul dışında bekledi.

Giresun

Giresun'da da adaylar YKS heyecanı yaşadı.

Günün erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, belge kontrolü sonrasında salonlara girdi.

Sınava geç kalan 20 öğrenci ise polis ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.

Artvin

Artvin'de de öğrenciler sınavda ter döktü.

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Kampüsü'nde sınava giren adayların velileri, kampüs dışında bekledi.

İl genelinde 16 sınav merkezinde 4 bin 50 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de ise 4 bin 830 aday YKS'ye başvurdu.

Kentteki 15 sınav merkezine gelen öğrenciler, gelecekleri için önemli bir eşik olan sınavda başarılı olmak için gayret gösterdi.

Öte yandan, sınava geç kalan 6 öğrenci ile kimliğini unutan 3 öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu.

Motosikletli polisler, bu öğrencilere yardımcı olarak sınav merkezlerine ulaştırdı.

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Ordu'da YKS heyecanı Ordu'da YKS heyecanı Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı
Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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