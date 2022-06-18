Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( TYT ) Malatya 'da başladı.

Kaynak: AA

Malatya, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı - Son Dakika

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