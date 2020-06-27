YKS'nin ilk oturumu TYT başladı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binaya girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken öğrencilere maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı. Görevlilerin maskeyle gezme zorunluluğu olan sınavda öğrenciler sınav sürecinde isterlerse maskelerini çıkarabilecekler.

Öte yandan, geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, 30 dakika eklenerek 165 dakikaya çıkarıldı. Sınavda baraj puanı ise 170'e çekildi. Öğrenciler, Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak sosyal bilimler testinde toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 olmak üzere fen bilimleri testinde de 20 soruyu cevaplayacak.

(Emin Kuvat - Bayram Türüdü - Ömer Çetin/İHA)