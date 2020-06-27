YKS'nin ilk oturumu TYT başladı - Son Dakika

YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

YKS'nin ilk oturumu TYT başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

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ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binaya girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken öğrencilere maske dağıtılarak elleri dezenfektan da dağıtıldı. Görevlilerin maskeyle gezme zorunluluğu olan sınavda öğrenciler sınav sürecinde isterlerse maskelerini çıkarabilecekler.

Öte yandan geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, 30 dakika eklenerek 165 dakikaya çıkarıldı. Sınavda baraj puanı ise 170'e çekildi. Öğrenciler, Türkçe testinde 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak sosyal bilimler testinde toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 olmak üzere fen bilimleri testinde de 20 soruyu cevaplayacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS'nin ilk oturumu TYT başladı - Son Dakika

Son Dakika

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