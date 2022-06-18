YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

ANKARA - 3 milyon 243 bin 425 aday ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sona erdi.

Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek. 3 milyon 243 bin 425 adayın geleceğini belirlemek için iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulacağı sınavın ilk oturumu olan ve 165 dakika sürecek Temel Yeterlilik Testi sona erdi.

Saatin 13.00'ü vurması ile sınav heyecanı sona eren üniversite adaylarını kapıda aileleri ve yakınları karşıladı. Aileler, sınavın ilk aşamasının stresinin sona ermesiyle çocuklarına sarılarak 165 dakikalık hasretini giderdi. Ailelerinin merakla sorduğu soruları cevaplayan çocuklar, yarın yapılacak Alan Yeterlilik Testi için motivasyon topladı.

Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan TYT'nin zorluk seviyesini değerlendiren adaylar, testin geçtiğimiz senelere göre daha kolay olduğunu belirterek, hedeflerine giden yolda başarılı bir adım attıkları kanaatine vardı.

Üniversite adayı Ahmet Çağhan Doğan, TYT'nin geçtiğimiz yıllara göre daha kolay olduğunu dile getirerek, "Matematik soruları geçen seneye göre çok kolaydı. TYT olarak düşündüğümüzde son 4 senenin en kolay matematiği olabilir. Edebiyatta bazı sorular ya çok kolaydı ya çok zordu. Ufak bir gariplik vardı öyle. Fen kolaydı. Beklediğimden çok daha kolay olduğu için çok daha mutlu oldum. Hedefim ODTÜ" dedi.

Sınavdan erken çıkan Kenan Buğdaycı, şunları söyledi:

"Gayet iyiydi. Beklediğimden sert sorular yoktu. Orta derecede bir hazırlanma. Ağırlık olarak TYT olduğu için zaten sözlü kısmına ağırlık vermenin bu sınavda başarılı olmaya yeteceğini düşünüyorum. Deneme sorularını şu anki girdiğimiz girdiğimiz sınavla kıyasladığımızda çok büyük bir farklılık yok. Bu sınavlar hayatın gerçek temelinde var zaten. Burada 4 kalem 2 silgi ile girdiğimiz sınavlar bizim için hayatın gündemini belirlemiyor. Belki uçsuz bucaksız düşünen arkadaşlar için bir şey ifade edebilir ama benim için günlük yaşantım içerisinde devlet kademelerine sunulacak bir evrak elde etmek. Hepsi bu."

Tiktok fenomeni ikiz kardeşler Aygül ve Asya Ünal aynı yerde birlikte sınava girdi. İkiz kardeşlerden Aygül sınava ilişkin, "Tamamen salladım ben. Hiç hazırlanmadım çünkü kendimi denemek için girdim. Okumuyorum bir yerde. Zaten bir gelirim var o yüzden gerek yok" ifadelerini kullanırken, Aygül'ün ikizi Asya Ünal ise "Ben de salladım. Çalışmadım da zaten. Annem zorladığı için girdim sınava. Sosyal medya üzerinden yayın açıyoruz. Tiktok uygulaması üzerinden yayın açıyoruz" dedi.

Testin Türkçe bölümünde matematiğe göre daha fazla boş soru bıraktığını dile getiren Özgür Alp Bozkurt, "Matematik daha kolaydı. İlk defa giriyorum ben. İşletme, finans veya belki hukuk tutar gibime geliyor. Matematikten yarın için özellikle motivasyonum var. Türkçede çok sıkıldım. Çok uzundu makaleler o yüzden pek yapmak istemedim ama genel olarak iyiydi" diye konuştu.

Moleküler biyoloji ve genetik hedefleyen Göktuğ Kunaç, sınavının iyi geçtiğini belirterek, "Zorlanmadım. Eminim kendimden. Yaptım. Güzel geçti. Sorularda takılmadım aslında. Bir tek felsefe biraz düşündürücüydü. Hedefim gelecek. Bu sınav bitti artık bunu düşünmüyoruz. Yarına endeksliyiz. Tamamen yarınki sınav var kafamızda" dedi.