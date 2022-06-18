YKS öncesi kimliğini araçta unutan öğrenci için seferber oldular - Son Dakika
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YKS öncesi kimliğini araçta unutan öğrenci için seferber oldular

18.06.2022 12:15
YKS öncesi kimliğini araçta unutan öğrenci için seferber oldular

OSMANİYE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek Ayşe Sabancanlı, kimliğini yakınlarının kendisini getirdiği otomobilde unuttu.

OSMANİYE'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek Ayşe Sabancanlı, kimliğini yakınlarının kendisini getirdiği otomobilde unuttu. Okula alınmayan öğrencinin yakınlarına polisler ve çevredekiler ulaştı. Sabancanlı, kimlik getirilince sınava girebildi.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi. Saat 10.15'te başlayacak sınav öncesi kapılar 10.00'da kapatılacağı için görevliler, sürekli uyarılarda bulundu. Bazı kişiler, son anda yetişerek sınav merkezlerine alındı. Yakınları tarafından sınava gireceği Osmaniye Anadolu Lisesi'ne bırakılan Ayşe Sabancalı, salon girişindeki kontrolde kimliğinin yanında olmadığı fark edilince alınmadı. Ağlamaya başlayan Sabancanlı'ya polisler, öğretmenler ve diğer veliler, yardım için seferber oldu.

Bir yandan öğrenci sakinleştirilmeye çalışılırken bir yandan da telefonla yakınlarına ulaşılmaya çalışıldı. Yakınlarının telefon numarasını ezbere bilemediğini söyleyen Sabancalı, cep telefonunu otomobilde bıraktığını söylemesiyle numarası arandı. Telefonunu açan kişiye kimliğini çantasında unuttuğunu söyleyen Sabancanlı'nın yakınları, kimliği kısa sürede okulun bulunduğu bölgeye getirdi. Ayşe Sabancanlı, sınava vaktinde girebildi. Sınav salonlarının kapıları saat 10.00'da kapatılırken, bir öğrenci de son anda yetişerek salona alındı.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YKS öncesi kimliğini araçta unutan öğrenci için seferber oldular - Son Dakika
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