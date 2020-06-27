YKS öncesi kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti - Son Dakika

YKS öncesi kimliğini unutan ve kaybeden adayların yardımına polis yetişti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi, kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına polis ekipleri yetişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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