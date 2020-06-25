YKS öncesi Kırşehir'de sınav merkezleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Kırşehir'deki sınav merkezlerini dezenfekte edildiğini söyledi.

Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin, öğrencilerin sınavlarına gönül rahatlığıyla girebilmeleri için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Koronavirüs salgın sürecinin başından itibaren alınan tedbirler kapsamında kent genelinde etkin bir sterilizasyon ve dezenfekte çalışması yürüttüklerini hatırlatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"27 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak YKS öncesinde Kırşehir'deki sınav merkezlerini dezenfekte ettik. Öğrencilerin koronavirüs tehlikesine karşı daha temiz ve steril bir ortamda sınava girebilmeleri için Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, sınavın yapılacağı sınav merkezinde tek tek ilaçlama, temizlik, hijyen ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi. Çocuklarımızın sağlığı için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Belediye ekiplerimiz sınav merkezi olarak belirlenen alanlarda hafta sonu da çeşitli işlemler yapacaklar. Sınava girecek öğrencilerin, sınav binalarına çok kalabalık şekilde değil, tercihen bir yakınlarıyla gelmelerinin kendi ve çevrelerini korumaları için önemli olduğunu da hatırlatıyoruz."