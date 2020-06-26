YKS öncesi okullarda dezenfeksiyon yapıldı - AĞRI - Son Dakika

YKS öncesi okullarda dezenfeksiyon yapıldı - AĞRI

Ağrı'da, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.

Ağrı'da, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, cumartesi ve pazar günü YKS'nin yapılacağı okullarda yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu kent genelinde 10 bine yakın öğrencinin sınava gireceğini söyledi.

Bütün okullarda hazırlıkların tamamlandığını belirten Tekin, "Salon başkanı ve görevli noktasında herhangi bir eksiğimiz yok. Bütün okullarımızda temizlik başta olmak üzere her türlü önlemler alınmıştır. Bu konuda velilerimiz gönül rahatlığıyla öğrencilerini sınava gönderebilir, herkesin içi rahat olsun. Pandemi sürecinde zaten bütün okullarımızı dezenfekte etmiştik. Sınav öncesi bir kez daha dezenfekte işlemi yaptık. Sınıflarımızın içerisi sosyal mesafe kurlarına göre hazırlandı" değerlendirmesinde bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:55 Kaynak: AA

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