YKS öncesinde okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

YKS öncesinde okullar dezenfekte ediliyor
Türkiye genelinde 27-28 Haziran günlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki okullar dezenfekte ediliyorŞahinbey Belediyesi dezenfekte ekipleri korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgının başladığı günden bu yana...
Türkiye genelinde 27-28 Haziran günlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki okullar dezenfekte ediliyor
Şahinbey Belediyesi dezenfekte ekipleri korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgının başladığı günden bu yana titizlikle gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışmaları yapılarak, öğrencilerin daha hijyenik ve temiz bir ortamda sınava girebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı.
"Tedbirlerimizi aldık"
YKS ile ilgili hijyen ortamının sağlanması ve öğrencilerin sınava sorunsuz girebilmesi için tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerimizin daha güvenli ve hijyenik bir ortamda sınava girebilmeleri için okullarımıza dezenfeksiyon işlemlerimizi yaptık. Velilerimizin gönlü rahat olsun. Çocuklarını huzurlu bir şekilde okullara gönderebilirler. Velilerimizin de maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermesini istiyoruz. Çünkü 'M M T' artık olmazsa olmazımız. Ne kadar dikkat edersek, güzel günler o kadar yakınımızda olacak. Bu duygu ve düşüncelerle sınav yerlerinde görev alan tüm öğretmenlerimize ve sınava girecek olan öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:07 Kaynak: İHA
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