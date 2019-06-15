Son Dakika Haberleri: YKS sınavı için koşarak okula gelen öğrenciler sınava son anda yetişti
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YKS sınavı için koşarak okula gelen öğrenciler sınava son anda yetişti

3 saat önce

YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına geç kalan bazı öğrenciler, sınava girecekleri okula son anda yetişti.

YKS sınavı için koşarak okula gelen öğrenciler sınava son anda yetişti, System.String[]
YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavına geç kalan bazı öğrenciler, sınava girecekleri okula son anda yetişti. Ge kalan öğrenciler, okula koşa koşa yetişmeye çalıştı

Bugün YKS (Yüksek Öğretim Kurumları) sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Türkiye genelinde 2 milyonu aşkın öğrenci sınavda ter döktü. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde sınava giren olan bazı öğrenciler, okula son anda yetişerek zor anlar yaşadı. Geç kalan öğrenciler, okula son giriş saati olan 10: 00'ı geçirmemek için koşarak okula geldiler. Yapılan sınav nedeniyle yollarda yoğun trafiğin oluştuğu gözlendi. Veliler ise trafikten dolayı okla yetişmekte zorlandıklarını belirttiler. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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