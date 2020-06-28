YKS sınavına 1 dakika kala polis ekipleri sayesinde sınava yetişti - Son Dakika

YKS sınavına 1 dakika kala polis ekipleri sayesinde sınava yetişti

YKS sınavına 1 dakika kala polis ekipleri sayesinde sınava yetişti Nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci polisler sayesinde sınava yetiştirildi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı öncesinde nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci,...

YKS sınavına 1 dakika kala polis ekipleri sayesinde sınava yetişti

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Nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci polisler sayesinde sınava yetiştirildi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı öncesinde nüfus cüzdanını kaybeden öğrenci, bina sorumlusu polis ekipleri tarafından motosiklete bindirilerek Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yetiştirildi. Nüfus kaydının örneğini alan öğrenci, sınava 1 dakika kala yetiştirildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'na Denizli'de 19 bin 990 aday sınav heyecanı yaşadı. Erken saatlerde sınav yapılacak okullara giden öğrenci ve veliler heyecanlı bir şekilde okul önünde beklediler. Okul önlerinde ise yoğunluk oluştu. Okula giriş saatinin gelmesi ile birlikte öğrenciler sınav salonlarına sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde içeriye alındı. Maske ve dezenfektan dağıtılan öğrenciler yerlerini aldıktan sonra sınav başlangıç saatini beklediler. Polis ekipleri okul çevresinde sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Nüfus cüzdanını kaybeden öğrencinin yardımına trafik polisi yetişti

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde AYT sınavına girecek olan bir öğrenci nüfus cüzdanın olmadığını fark ederek bina girişinde bulunan polis ekiplerinden yardım istedi. Bina girişine motosikletli trafik polisi çağırılarak, sınava girecek olan 18 yaşındaki Ahmet Buğra Demirci, Pamukkale İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yetiştirildi. Burada Demirci'ye nüfus kayıt örneği verilmesinin ardından kask takılarak sınava gireceği fakülteye götürüldü. Demirci, sınavın başlamasına 1 dakika kala yetişti. O anlar cep telefonu kameralarına an be an yansıdı.

"Polis ağabeyler Hızlıca yetiştirdiler"

Denizli'nin Çameli ilçesi, Güzelyurt Mahallesinden sınava tek başına geldiğini belirten Ahmet Buğra Demirci (18), AYT sınavının sona ermesinin ardından İhlas Haber Ajansı'na yaşadığı anı anlattı. Demirci, "Sınava gelmiştim tam giriş esnasında kimliğimin olmadığını fark ettim. Sonra polis ağabeyler anons geçtiler. Motosikletli yunus polis ağabey geldi beni hemen nüfus müdürlüğüne götürdüler. Hızlıca yetiştirdiler sınava onlara teşekkür ederim. Sınavım iyi geçti, orta çalıştığım şekilde ilk 20 dakika terler falan vardı üzerimde sonradan rahatladım" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Pamukkale, Denizli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel YKS sınavına 1 dakika kala polis ekipleri sayesinde sınava yetişti - Son Dakika

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