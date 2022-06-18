YKS SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDA KALDI - Son Dakika
Üye Girişi

YKS SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDA KALDI

18.06.2022 11:24
YKS SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDA KALDI

İSTANBUL'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı.

– İSTANBUL'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı. Bahçelievler'de sınava alınmayan bir öğrenci, demir kapıdan atlayarak içeri girerken, o anlar kameraya yansıdı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Saat 10.00'da ise okullara girişler kapatıldı. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı. Saat 10.00'a doğru sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti. Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenler'de sınava geç kalan öğrenciler kapıda kaldı. Bazı öğrenciler kapıdaki görevlilerle, içeri girmek için tartıştı.

İÇERİ GİREMEYİNCE KAPIDAN ATLADI

Bahçelievler Mehmet Akif Çok Programlı Lisesi'nde bir öğrenci, sınava 5 dakika geç kaldı. Bunun üzerine görevliler öğrenciyi içeriye alamayacaklarını bildirdi. Bir süre içeri girmek için görevlilerle tartışan öğrenci, kapı kapanınca dışarıda kaldı. Görevlilerin içeri girmesini fırsat bilen genç, demir kapının üzerinden atlayarak okula girdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KİMLİKSİZ GELEN DE VARDIAvcılar'da 3 aday geç kaldığı, 1 aday kimliksiz ve 1 aday da geçerli kimliği olmadığı için sınava giremedi.Avcılar'daki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ndeki sınava kapılar kapandıktan sonra gelen ve içeri alınmayan bir aday "Üniversiteyi bitirmiştim, ikinci kez denemek istemiştim" derken, sınav salonuna kadar giden ancak üzerinde hiçbir kimlik bulunmayan bir kadın ile üzerinde TC kimlik numarası bulunmadığı için kabul edilmeyen eski ehliyetle gelen bir erkek aday salondan çıkarıldı. Buradaki sınava iki kızı üniversitede okuyan Serpil Ercan da geldi. Kızları tarafından başarı dilenerek sınava alınan anne, küpelerini çıkarırken, "Kendimi denemek istedim. Alacağım puana göre hareket edeceğim" dedi.Hemen yakındaki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda saat 10.00'da kapıların kapatılmasından sonra gelen Emirhan Korkmaz, görevlilere içeri alınması için ısrar etti. Kapatılan demir kapının arasına ayağını koyarak sıkıştıran Korkmaz, "Sınava giremezsiniz" uyarısına rağmen açılan bahçe kapısından içeri girdikten kısa süre sonra çıkarıldı. Aynı okula gelen bir başka aday da "Saat 10.15'e daha çok var" demesine rağmen içeri alınmadı.

Görüntü dökümü: Cep telefonu kamerası-Küçükçekmece'de geç kalan öğrencilerin, görevlilerle tartışması-Esenler'de geç kalan öğrenciler-Bahçelievler'de geç kalan öğrenciler-Bahçelievler'de kapıdan atlayan öğrenciAktüel-Sınava koşarak yetişen öğrenciler-Velilerin okul kapısında beklemesi-Öğrencilerin içeri alınması-Sınava giren öğrenciler-Genel ve detayAvcılarAdayların yakınlarıKüpe ve takıları çıkarılan öğrencilerÖğrenciler yakınları ile vedalaşırkenSınava giren anne ve onu uğurlayan iki kızıSınava giremeyen aday gülerek konuşurkenKapıdan içeri girmek için tartışan adayAday içeri girerken ve çıkarılırken

Salona alınmayan diğer aday


- İstanbul
YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - YKS'nin ilk oturumu - Zabıta görevlisi geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi ŞANLIURFA - YKS'nin ilk oturumu - Zabıta görevlisi geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi Geç kalan öğrencinin yardımına polis koştu Geç kalan öğrencinin yardımına polis koştu Yine aynı manzara! 40 saniye geç kalan da kimliğini evde unutan da YKS'ye giremedi Yine aynı manzara! 40 saniye geç kalan da kimliğini evde unutan da YKS'ye giremedi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDA KALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: YKS SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDA KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement