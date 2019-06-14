Son Dakika Haberleri: YKS sınavında gürültüye geçit yok
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YKS sınavında gürültüye geçit yok

1 saat önce

Altındağ Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi tedbirlerini arttırdı.

YKS sınavında gürültüye geçit yok, System.String[]
Altındağ Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi tedbirlerini arttırdı. Altındağ'ın her bölgesinde gerçekleştirilecek olan denetimlerle öğrencilerin sınav performansını etkileyecek gürültüye geçit verilmeyecek.

YKS sınavına sayılı saatler kala Altındağ Belediyesi, gençlerin sınav performansını kötü yönde etkileyecek gürültü ve sese karşı harekete geçti. Altındağ'ın her bölgesinde emniyet birimleri ve Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerinin koordineli bir şekilde gerçekleştireceği denetimlerde, 15-16 Haziran tarihleri arasında Altındağ'da sokak düğünlerine ve yüksek seste müziğe izin verilmeyecek. Gürültü ve ses denetimleri sınavların tamamlanacağı saate kadar sürecek.

"Öğrencilerimizin yanındayız"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavı öncesinde öğrencilere başarılar diledi. Başkan Asım Balcı, "YKS sınavı öncesi Altındağ'ın her bölgesinde denetimlerimizi arttırıyoruz. Sınav süresince hiçbir bölgede gürültüye geçit vermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz 24 saat görev başında. Emniyet birimleriyle koordineli olarak oluşacak problemlere anında müdahale edeceğiz. Öğrencilerimizin emeklerinin zayi olmaması için ilçe genelinde seferber olacağız. Öğrencilerimize girecekleri YKS sınavında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
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