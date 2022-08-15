YKS Sondakika! YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM E devlet YKS sonuçları sorgulama ekranı! - Son Dakika
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YKS Sondakika! YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM E devlet YKS sonuçları sorgulama ekranı!

15.08.2022 08:26

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. Peki, ÖSYM E devlet YKS sonuçları sorgulama ekranı link inedir? YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercihlerini yapmıştı. YKS bugün ondakika YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM E devlet YKS sonuçları sorgulama ekranı!

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
DUYURU

(15 Ağustos 2022)

2022-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 15 Ağustos 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇN TIKAYINIZ

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YKS, Soğuk Haber, Son Dakika

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