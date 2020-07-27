YKS Sonuçları açıklandı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, "ÖSYM: 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" dedi.