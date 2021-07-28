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YKS sonuçları açıklandı - Son Dakika

YKS sonuçları açıklandı

28.07.2021 09:07
YKS sonuçları açıklandı, System.String[]

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

YKS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Halis aygün, Haziran, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS sonuçları açıklandı - Son Dakika


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