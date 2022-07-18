YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

18.07.2022 07:13
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretimöğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:56 Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden korkutan uyarılar! Şiddetli fırtına kapıda
00:32 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları
00:18 Korona etkisini tekrar gösterdi! Almanya'da, sonbaharda maske zorunluluğu geri gelecek
23:41 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım üzerinden gözdağı: Saldırırsanız kıyamet günü gelir
23:08 Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
23:05 Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 07:21:35. #1.11#
SON DAKİKA: YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement