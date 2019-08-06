YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik...
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YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.
YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:04 Kaynak: AA
Günlük burç yorumları 6 Ağustos 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) 5 Ağustos MPİ On Numara çekiliş sonuçları açıklandı YKS tercih sonuçları açıklandı Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ı Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi