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YKS süresi boyunca nüfus müdürlükleri açık olacak - Son Dakika

YKS süresi boyunca nüfus müdürlükleri açık olacak

23.06.2021 22:03
YKS süresi boyunca nüfus müdürlükleri açık olacak, System.String[]

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) boyunca nüfus müdürlükleri açık olacak.

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) boyunca nüfus müdürlükleri açık olacak. Ayrıca sınava girecek öğrencilerin yakınları da sınav belgeleri ile kısıtlamadan muaf olacak.

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabı kapsamında Haziran ayı boyunca uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesiyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.0005.00 saatleri arasında pazar günleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri uygulanacağı duyurulmuştur. Öte yandan, ÖSYM Başkanlığının 11.06.2021 tarih ve 39302 sayılı yazısı ile 2627 Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının Cumartesi sabah (10.1512.30), Pazar sabah (10.1513.15) ve Pazar öğleden sonra (15.4517.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağı bildirilmektedir. Bu çerçevede 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca aşağıdaki belirtilen usul ve esasların hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.0017.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.0015.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.0019.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklardır. 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.0018.00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacaktır. Valiliğimiz ve Kaymakamlarımızca sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacaktır. Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecektir." - KAYSERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Hıfzıssıhha Kurulu, Haziran, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS süresi boyunca nüfus müdürlükleri açık olacak - Son Dakika


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