YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı - Son Dakika

YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına bu paylaşımın altındaki linklerden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
(Musa Erdoğan/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:27 Kaynak: İHA
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