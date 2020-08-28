YKS tercih işlemleri - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) bu yıl sayısal alanda birinci olan Özge Dilay Örüm ile sözel alanda birinci olan Muhammed Rodi Düger, İstanbul Medipol Üniversitesini tercih etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs'te düzenlenen toplantıda geçtiğimiz 5 yılın üniversite sınavlarında birinci olan öğrenciler bir araya geldi.

Bu yıl sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Özge Dilay Örüm Uluslararası Tıp Fakültesi bölümünü, sözel puan türünde birinci olan Muhammed Rodi Düger ise İletişim Fakültesini tercih etti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, daha önceki yıllara göre üniversitelerin doluluk oranının arttığını ifade ederek, vakıf üniversitelerinde doluluk oranının yüzde 87, devlet üniversitelerinde de yüzde 97 olduğunu söyledi.

Aydın, "İstanbul Medipol Üniversitesi olarak doluluk oranımız yüzde 98,5 oldu. Yüzde 98,5 doluluk oranı belki çoğunuz için çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını düşündüğümüzde hemen üzerimizde en yakın doluluk oranına sahip üniversitenin aldığı toplam öğrenci sayısı 4'te 1 oranında. Yani bu kadar çok öğrencinin tercih etmesiyle bu doluluk oranına ulaşmamız bizi mutlu etti." dedi.

Rektör Aydın ve öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.