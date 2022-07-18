ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" - Son Dakika
Üye Girişi

ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak"

18.07.2022 07:35
ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS adaylarının tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS adaylarının tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

YORUMLAR
500
YKS tercihler yapılırken nelere dikkat edilir? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır? Adayların kaç tercih hakkı var? YKS tercihler yapılırken nelere dikkat edilir? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır? Adayların kaç tercih hakkı var? Son Dakika: ÖSYM E-devler şifresi ile giriş! E-devlet ÖSYM şifre al! ÖSYM sisteme giriş! Son Dakika: ÖSYM E-devler şifresi ile giriş! E-devlet ÖSYM şifre al! ÖSYM sisteme giriş!
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanı Aygün: 'YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:08 Kırmızı bültenle aranıyordu! Azat Kendal kod adlı PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz öldürüldü
08:50 Nesli tükenme tehlikesindeki Fırat kaplumbağası Adıyaman'da balıkçılar tarafından görüntülendi
08:46 Sır ölüm! Yabancı uyruklu kadın Şişli'de kaldığı otelin bahçesinde ölü bulundu
08:40 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi tarafından tehdit edildiğini iddia etti: Kardeşinin mallarına çöktün, katillerin peşine düşmedin
08:39 ABD'yi kızdıracak hamle! Batı'nın yaptırımlarıyla mücadele eden Rusya'ya destek Suudi Arabistan'dan geldi
08:37 Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi
08:33 Anthony Nwakaeme aradığı takımı buldu! İngiltere'nin ikinci ligine gidebilir
08:25 ABD'de bulunan alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kişi yaşamını yitirdi
08:25 Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı
08:09 Koronavirüsteki vaka sayısı artışı dünyayı endişelendiriyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 09:15:14. #1.13#
SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı Aygün: "YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement