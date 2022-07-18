Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÖSYM Başkanı Aygün: 'YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak' - Son Dakika

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