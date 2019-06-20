YKS tercih kılavuzu yayımlandı
57 dakika önce
ÖSYM Başkanı Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak.
ÖSYM Başkanı Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:43
ÖSYM Başkanı Aygün: 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
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