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YKS tercih kılavuzu yayımlandı

57 dakika önce

ÖSYM Başkanı Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak.

YKS tercih kılavuzu yayımlandı, System.String[]
ÖSYM Başkanı Aygün, "2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı, tercihler 23-29 Temmuz'da alınacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:43 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi
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ÖSYM Başkanı Aygün: 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

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