YKS tercih kılavuzu yayınlandı

2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayınlandı.

2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzu yayınlandı. YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz tarihinde başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, "2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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