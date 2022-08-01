Doğumunda doktoru, kariyer yolculuğunda danışmanı oldu - Son Dakika
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Doğumunda doktoru, kariyer yolculuğunda danışmanı oldu

01.08.2022 11:02
Doğumunda doktoru, kariyer yolculuğunda danışmanı oldu

YKS Tercih ve Tanıtım Günleri için Atlas Üniversitesi Vadi Kampüse gelen aday öğrenci Hilal İlhan, bir sürprizle karşılaştı.

YKS Tercih ve Tanıtım Günleri için Atlas Üniversitesi Vadi Kampüse gelen aday öğrenci Hilal İlhan, bir sürprizle karşılaştı. Doğumundan itibaren doktoru olan üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, İlhan'ın tercih danışmanlığını da yaptı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ardından tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için Atlas Vadi Kampüste  ilginç bir buluşma yaşandı. Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, doğumundan itibaren doktorluğunu yaptığı Hilal İlhan ile karşılaşınca, tercih danışmanlığını da bizzat kendisi yaptı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun olan ve 1997 yılı İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlayan Dr. Yusuf Elgörmüş, 1998'de kurulan ve yönetim kurulu başkanlığı yaptığı Medicine Hospital'da hem aktif olarak çocuk doktorluğu, hem de yöneticilik yapmaya devam ediyor. Dr. Elgörmüş'ün 18 yıl önce yeni doğan doktorluğunu yaptığı Hilal İlhan, üniversite tercihi için Atlas Üniversitesine geldi. Üniversite hakkında bilgi aldığı esnada Dr. Elgörmüş ile karşılaşan ailenin tercih danışmanlığını da Dr.  Elgörmüş yaptı.

"BU TESADÜF BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Hilal İlhan'ın babası Kemalettin İlhan, bu tesadüfün kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Kızımızın doğumundan itibaren doktorluğunu yapan Sayın Yusuf Elgörmüş'ü burada görmek bizi hem mutlu etti, hem de duygulandırdı. Hayatımızın en önemli anlarında yanımızda olan Yusuf hocama değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL"

Dr. Yusuf Elgörmüş de "Elbette duygulanmamak elde değil. Doğum kontrollerinden, neredeyse ergenlik dönemine kadar takibimizde olan insanları, kariyer hedeflerinde yol haritasını çizmek üzere yola çıkmış bireyler olarak görmek hem keyif veriyor, hem de duygulandırıyor" dedi.

Atlas Üniversitesi öğrencileri ile birlikte üniversite gezisi yapan Hilal İlhan, Dil Konuşma Terapisi Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği alanları hakkında önce o bölümlerin akademisyenlerinden, sonra tercih rehberlerinden ve Dr. Yusuf Elgörmüş'ten bilgi aldı.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğumunda doktoru, kariyer yolculuğunda danışmanı oldu - Son Dakika

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