YKS Tercih Yapma İşlemi Nereden Yapılır? 2023 YKS Tercihleri Hangi Siteden, Nasıl Yapılıyor? - Son Dakika
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YKS Tercih Yapma İşlemi Nereden Yapılır? 2023 YKS Tercihleri Hangi Siteden, Nasıl Yapılıyor?

27.07.2023 09:19

YKS tercih işlemleri, adayların https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi. Tercih süreci 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek. Adaylar, istedikleri 24 tercihi sırasıyla ÖSYM'ye bildirecek ve yerleştirme işlemleri yapılacak.

YKS tercih yapma işlemi nereden yapılır? Sorusu, tercih maratonu ile birlikte gündemde yer aldı. Tercih yapacak olan adaylar, tercih işlemlerini hangi siteden, nasıl, nereden yapacaklarına ilişkin bilgileri internet üzerinde ediniyor. Bu haberimiz içerisinde merak eden adaylar için tercih işlemlerini hangi siteden, nasıl, nereden yapacaklarını anlattık. Peki, YKS tercih yapma işlemi nereden yapılır? 2023 YKS tercihleri hangi siteden, nasıl yapılıyor?

YKS TERCİH YAPMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?

YKS tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, bugün itibariyle https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. 27 Temmuz 2023 Perşembe günü başlayan tercih işlemleri 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek. 2023-2024 YKS tercih kılavuzunda yer almakta olan bilgilere göre YKS tercihleri bugün başlıyor. Ayrıca aşağıda yer almakta olan "Üniversite tercih ekranı 2023 ÖSYM" kısmına tıklayarak Üniversite tercih ekranına ulaşabilirsiniz.

YKS TERCİH EKRANI 2023 ÖSYM

YKS tercih yapma işlemi nereden yapılır? 2023 YKS tercihleri hangi siteden, nasıl yapılıyor?

2023 YKS TERCİHLERİ HANGİ SİTEDEN, NASIL YAPILIYOR?

YKS tercihleri https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Tercih sisteminin açılması ile birlikte adaylar istediği 24 tercihi sırası ile ÖSYM'ye bildirecek ve tercih sürecinin sonucunda yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

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Ösym, YKS, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS Tercih Yapma İşlemi Nereden Yapılır? 2023 YKS Tercihleri Hangi Siteden, Nasıl Yapılıyor? - Son Dakika


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