Son Dakika Haberleri: YKS tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak
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YKS tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak

56 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri 23-29 Temmuz'da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak.

YKS tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri 23-29 Temmuz'da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak.
ÖSYM tarafından yapılan 2019-YKS'de adayların tercihleri 23 Temmuz'da alınmaya başlanacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.
Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.
Yerleştirme sonuçları
Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:48 Kaynak: AA
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