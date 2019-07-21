Son Dakika Haberleri: YKS tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika Ekonomi Haber

YKS tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak

54 dakika önce

Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihlerini 23-29 Temmuz'da ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapabilecek.

YKS tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak, System.String[]
Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihlerini 23-29 Temmuz'da ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte alkolden zehirlenen ev kadını öldü Bakanlık açıkladı! İstanbul'da virüs alarmı Maçka Parkı'nda genç kadına kabusu yaşatan kapkaç zanlısı yakalandı İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi taze siyah incirin ihracatı başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 13:17:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YKS tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]