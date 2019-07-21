YKS tercihleri 23 Temmuz'da başlayacak
54 dakika önce
Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihlerini 23-29 Temmuz'da ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapabilecek.
Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
tercihlerini 23-29 Temmuz'da ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:22
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