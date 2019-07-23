Son Dakika Haberleri: YKS tercihleri başladı
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YKS tercihleri başladı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri alınmaya başlandı.

YKS tercihleri başladı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri alınmaya başlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS adayları, tercihlerini 23-29 Temmuz'da, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.
Tercih işlemleri, 29 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.
Tercih yapacak adayların ÖSYM'nin internet sitesindeki 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor.
Tercih işlemlerinin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanması ve işlemin ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.
Duyuruya göre, başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:35 Kaynak: AA
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