Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10. 00'da başlayacaktır.

2021- YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10. 00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23. 59'da sona erecektir.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

2021-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (05 Ağustos 2021)

Kaynak: Habermetre

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Son Dakika
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