YKS tercihleri için geri sayım başlad - Son Dakika

YKS tercihleri için geri sayım başlad

YKS tercihleri için geri sayım başlad IB Bilim Ümitköy Özel Grup Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, "Artık tercih maratonu başlıyor" IB Bilim Ümitköy Özel Grup Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, yarın itibariyle başlayacak üniversite tercihleri süreci hakkında, "Pandemiyle beraber geçen...

YKS tercihleri için geri sayım başlad

IB Bilim Ümitköy Özel Grup Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, "Artık tercih maratonu başlıyor"

ANKARA - IB Bilim Ümitköy Özel Grup Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, yarın itibariyle başlayacak üniversite tercihleri süreci hakkında, "Pandemiyle beraber geçen bu zorlu maraton artık bitti. Artık tercih maratonumuz başlıyor. Bu noktada ciddi bir araştırma sonucuyla karar verilmesi gerekiyor" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren tercih dönemi 6 Ağustos'ta başlayacak. Konu hakkında 19 yıllık tecrübesini aktaran IB Bilim Ümitköy Özel Grup Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, tercih döneminde dikkat edilmesi gereken konuları İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

27-28 Haziran tarihlerinde sınava giren adayların sonuçlarının açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta kılavuzda yer alan kurallar doğrultusunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu üzerinden üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar için, güncel üniversite programları ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencisi Gürkan İnal'ın YKS-2020'de birinci olduğunu öğrenerek farklı bir mutluluk yaşayan başarılı öğretmen İlker Nafile yaklaşan tercih dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Artık tercih maratonumuz başlıyor"

Tercih sürecinin, en az sınava hazırlanma süreci kadar önemli olduğu belirten Nafile, tercih döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Nafile, "Öğrencilerimiz pandemi döneminde çok zor bir süreç yaşadı. Bu süreçte emek verip, emeğinin karşılığını alamayan öğrencileri de tebrik ediyorum. Bu noktada ailelere de büyük sorumluluk düşüyor. Pandemiyle beraber geçen bu zorlu maraton artık bitti. Artık tercih maratonumuz başlıyor. Bu noktada ciddi bir araştırma sonucuyla karar verilmesi gerekiyor. Elimizdeki sıra iyi ya da kötü artık gerçeklerle yüzleşerek tercihimizi yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Bu sene için sıralamalar çok önemli"

Üniversite tercihleri yapılırken sıralamanın öneminden bahseden Nafile, tercih sırasında ailelerinde fikirlerine başvurulması gerektiğine değindi. Nafile, "Bu sene için sıralamalar çok önemli. Çünkü geçtiğimiz seneyle bu seneyi kıyasladığımızda; aynı netleri yazdığımızda çok farklı puanlar çıkıyor. Sıralama üzerinden tercih yapılırsa daha sağlıklı sonuçlar elde edilecektir. Tercih sürecinde başta aile olmak üzere tecrübe eden herkesle konuşulmalı. Ailemizin fikrini almalıyız. Sonra tercih yapacağımız bölümde okuyan, mezun olmuş kimseler varsa çevremizde mutlaka onlarla da iletişime geçmeliyiz. Bunları harmanlayarak, kendi hayallerimizi de içine katarak tercih yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Hangi öğrencinin başarı sırası daha yüksekse o yerleşecek"

Tercih dönemlerinde bazı bölümlerin daha fazla talep edildiğine dikkat çeken Nafile, bu sene için Bilgisayar Mühendisliği ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nin revaçta olacağını belirtti. Nafile, "Örneğin 6 bin 500'üncü olan bir öğrencinin birinci sıradan yaptığı bir tercihle; 6 bin 400'üncü olan bir öğrenci aynı bölümü on beşinci sıradan tercih yaptı. 6 bin 400'üncü olan öğrencimiz o okulu ve bölümü kazanır. Hangi öğrenci başarı sırası olarak daha üstteyse o öğrenci yerleşecektir. Son yıllarda Bilgisayar Mühendisliği'nde ciddi bir artış gözlemleniyor. Bunun haricinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nin de ön plana çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Tavsiyem, 14 Ağustos'a kalmadan tercihlerini bildirsinler"

Tercih döneminde ailelerin ekonomik kaygılarının çok olduğunu belirten Nafile, öğrencilerin tercihlerini sisteme girerken çok dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Tercih yapacak öğrencilerin, tercihlerini son güne bırakmaması gerektiğini söyleyen Nafile, "Ailelerin kaygısı ekonomik anlamda çok oluyor. Öğrencimizin ilk olarak hayallerini göz önünde bulundurarak kabataslak bir tercih listesi oluşturması lazım. Öğrencilerimizden ailelerini dışarıda bırakmamalarını rica ediyorum. Velilerimiz ve rehber öğretmenlerimiz gözetiminde ana bir tercih listesi oluşturulacak. Biliyorsunuz yarın tercih dönemi başlıyor. Bu noktada öğrencilerimiz için ÖSYM'nin belirlediği bazı kurallar var. Örneğin öğrencimiz 100 bindeyse tıp fakültesi yazamıyoruz. Kodlamalarla ilgili de ÖSYM'nin tercih sayfasının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Kodlama yaptıktan sonra bölüm ve okul ismi çok hızlı bir şekilde gözüküyor. Orada mutlaka kontrol edip, onaylayıp, çıktı alsınlar. Benim tavsiyem 14 Ağustos'a kalmadan tercihlerini bildirsinler" dedi.

"Mezun kararı, zor bir karar"

İstediği sonucu elde edemeyen öğrencilerin mezun dönemine kalma konusunda çok dikkatli davranmaları gerektiğine dikkat çeken Nafile, "Mezuna kalmak isteyen öğrenciler, bu sene 100 bin sıralamasını elde ettiyse gelecek sene 50 bin sıralamasından mutlu olup, olmayacaklarını belirlemeleri gerekiyor. Çünkü bir sene sonra da bu öğrenciler psikolojik etkenlerden dolayı zaman zaman istedikleri sıralamaları alamıyorlar. Tabii çok arzu ettikleri bir bölüm varsa mezuna kalmalarında bir sıkıntı yok. Mezun kararı zor bir karar" ifadelerine yer verdi.

"Kontenjan artımı, öğrencinin çok yakın hayalleri için avantaj olacak"

Belirli sıralamayı elde eden aday öğrenciler için kontenjan artışlarından da bahseden Nafile, "Tercih yaparken sıralamanız 50 binse; yüzde 50 altı ve yüzde 50 üstü aralığında tercihler yapılmalı. Yani 25 binle 75 bin arağında tercih yapmak mantıklıdır. Burada mantık dışı durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle özel üniversitelerde çok ciddi sıçramalar olabiliyor. ÖSYM'nin izin verdiği ölçüde üst tercihlerde hayallerinize de yer verebilirsiniz. Özellikle kontenjan artımına çok dikkat edilmesi gerek. Sayısal bölümler için ilk 2 binde bulunan öğrencileri kapsayacak şekilde 60 kontenjan artımı oldu. İstediği bölüme yakın olan öğrenciler avantajlı. Eşit ağırlık alanından tercih yapacak öğrenciler için bu sayının 2 binde 92 kontenjan artımı olduğunu görüyoruz. Sözel öğrencilerimiz içinse ilk 2 binde 77 kontenjan artımı var. Bunun avantajı; kendi istedikleri bölümlerden daha ilerideki bölümlerde kontenjan artımı olması öğrencinin çok yakın hayalleri için avantaj olacak" diye konuştu.

"Öğrencilerin mutlu olacakları bir meslek sahibi olmalarını temenni ediyorum"

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Nafile, salgında ikinci bir dalga yaşanmaması içinse dikkatli olunması gerekliliğine vurgu yaptı. Tercih dönemini de zorunlu olmadıkça uzaktan online şekilde tamamlayacaklarını söyleyen Nafile, "Bu süreçte biz evde kalanlardanız. Uzaktan tercihleri yapmaya çalışacağız. Bu noktada psikolojik destek isteyen öğrencilerimiz olursa da onlarla açık alanlarda, sosyal mesafeyi koruyarak tercih yapacağız. Dikkat edilmesi lazım. Çok uzun süre evde hapis kaldık, bir kez daha evde hapis kalmak istemiyoruz. Umarım herkes bu duruma dikkat eder. Öğrencilerin, özellikle mutlu olacakları bir meslek sahibi olmalarını temenni ediyorum. İleride mesleklerindeki başarılarıyla ülkemizi gururlandıracaklarını hayal ediyorum" diye konuştu.

YKS tercihleri için geri sayım başlad

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ümitköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS tercihleri için geri sayım başlad - Son Dakika
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