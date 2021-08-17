YKS Türkiye 3'üncüsü başarısını Başkan Özcan ile paylaştı - Son Dakika

2021 YKS Türkiye 3'üncüsü Bengisu İpçi Başkan Özcan'ı makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Türkiye 3.'üncüsü Bengisu İpçi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti. YKS sözelde Türkiye üçüncüsü eşit ağırlıkta da yine Türkiye dördüncüsü olan Bengisu İpçi, 5 Eylül Ortaokulu'nda Matematik Öğretmeni olan babası Özhan İpçi ile birlikte geldiği ziyarette sınava hazırlık süreci ve başarısının sırlarını Başkan Özcan ile paylaştı.

Bengisu İpçi'nin başarısıyla tüm ülke gençlerine örnek olmasını dileyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öğrencimizi başarılarından dolayı canı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencimize emek veren değerli öğretmenleri ve ailesini de tebrik ediyorum. Bu başarısı ile bizi Nazillimizi gururlandırdı. Sınava hazırlık sürecindeki ve sınav zamanınızı çok iyi kullanmışsınız. Bu genç yaşta Nazilli'mizi çok güzel temsil etmişsiniz. Ben kendi adıma ve Nazilli halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bu başarılarınızın Nazilli'mizdeki ve tüm ülkemizdeki gençlerimize örnek olması diliyorum" diye konuşarak İpçi'ye hediyelerini takdim etti.

İlk ve Orta eğitimini Nazilli'de tamamlamayıp liseyi yatılı olarak İstanbul Galatasaray Lisesi'nde okuyan Bengisu İpçi, kendisine emek veren, destek olan ailesi ve öğretmenlerine teşekkürlerini ileterek planlı ve programlı çalışmanın başarıyı getirdiğini ifade etti. İpçi, kendisini onura eden Başkan Özcan'a başarılarının devamlılığı için söz verirken, gençlere ve eğitime verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. - AYDIN