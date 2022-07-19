Yks Türkiye Birincisi Zeynep Dila Kuyucu: "Üniversitenin Tamamında Türkiye'de Kalmayı Düşünüyorum"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2022 Temel Yeterlilik (TYT) ve Yabancı Dil testlerinde tam puan alarak Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucu, "Üniversitenin tamamında Türkiye'de kalmayı düşünüyorum. En başta belki sonrasında yüksek lisans için olabilir ama sonrasında zaten benim hedefim yurt dışında veya Türkiye'de kalmak değil, yabancı da olsa yerli de olsa projelere yönelmek" dedi.

YKS sonuçları dün açıklandı. Yaklaşık 3 milyon kişinin ter döktüğü ve üç oturumdan oluşan sınavların iki oturumunda Zeynep Dila Kuyucu birinci oldu. 18 yaşındaki Kuyucu, girdiği TYT ve yabancı dil sınavlarından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Kuyucu, lise boyunca düzenli olarak ders çalıştığını, bilgisayar mühendisliği bölümünde okumak istediğini anlattı. Kuyucu ANKA'ya şunları söyledi:

"9. SINIFIN BAŞINDAN BERİ DÜZENLİ ÇALIŞTIM"

"9. Sınıfın başından beri düzenli çalıştığım için 12. sınıfa geldiğimde derslerde veya konularda yığılma olmamıştı. Zaten her hafta ya da iki haftada bir o sıralar işlediğimiz konuları tekrar ediyordum. Özellikle sınavlardan önce çok çalışıyordum. O sebeple o yıl içinde öğrendiklerim çoğunlukla aklımda kalmış oluyordu. 11. sınıfa geldiğimde her hafta veya iki haftada bir TYT denemelerine başladım zaten birinciliğimi de ona borçluyum. Çünkü zaman yönetimini bana en çok çözdüğüm denemeler öğretti.

"OKUMALARIMI HIZLI YAPABİLİYORDUM"

Ayrıca kitap okumak, TYT Türkçe açısından benim için çok yararlı oldu. Çünkü ben küçüklüğümden beri kitap okumaya alışkın olduğum için okumalarımı hızlı yapabiliyordum.

"SON 6 AY BOYUNCA DA DÜZENLİ DENEME ÇÖZDÜM"

Onun dışında AYT konularına çalışırken de 11. sınıfta yine haftalık çalışmaya devam ettim. Tabii o sıra pandemiye denk geldiği için evdeydik çoğu zaman ama yine de düzenli şekilde takip etmeye çalıştım. 11. sınıfın yazında kimyada, biyolojide daha ezber olan konuları hepsini bitirdim. Böylelikle 12. sınıfa geldiğimde çok fazla konu eksiğim kalmamıştı zaten. 12. sınıfta eksik konularıma yönelerek o konular üzerinde çalıştım. Bu şekilde konuların çoğunun üzerinden geçmiş oldum son 6 ay boyunca da düzenli deneme çözdüm.

"HEP BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Ben 11. sınıfın sonundan itibaren hep bilgisayar mühendisliğini düşündüm yeteneklerime uygun olduğunu düşündüğüm için. Şu anda da onu yazmayı düşünüyorum zaten. Üniversitenin tamamında Türkiye'de kalmayı düşünüyorum en başta, belki sonrasında yüksek lisans için olabilir, ama zaten benim hedefim yurt dışında veya Türkiye'de kalmak değil yabancı da olsa yerli de olsa projelere yönelmek. Yurt içi veya yurt dışından bağımsız yaptığım meslek ile alakalı tabi tıpta veya başka mühendisliklerde etkileyebilir bilgisayar mühendisliğinde o kadar etkilediğini düşünmüyorum."