Nevşehir'de YKS'de başarı elde eden öğrenciye otomobil hediye edildi - Son Dakika

Nevşehir'deki bir eğitim kurumu tarafından, geçen yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci Hüseyin Kağan Özdemir'e otomobil hediye edildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Kardelen Fen Lisesi öğrencisi Özdemir, YKS 2020 sınavında TYT puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Okul yönetimince Özdemir'e otomobil hediye edilmesi amacıyla öğrenci ve davetlilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan okul yöneticilerinden AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, bundan sonraki yıllarda da benzer başarıyı sergileyen okul öğrencilerine otomobil hediye edileceğini belirtti.

Özdemir'in elde ettiği başarının Nevşehir'de ilk kez yaşandığını aktaran Menekşe, "Kardelen Koleji 2020 YKS sınavında Türkiye birincisi çıkarttı. Hüseyin somut bir başarıyla Nevşehir'de tarih yazdı. Hem okulumuz için hem de ailesi için tarih oldu. Hepimizi mutlu etti. Aslında Hüseyin'e arabalar vermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Menekşe'nin vaadinden sonra okuldaki öğrencilerin daha azimle çalışmaya başlayacaklarına inandığını kaydetti.

Özdemir'i ve ailesini tebrik eden Becel, "Ben sizin yerinizde olsam önünüzde bu kadar güzel bir örnek varken çok çalışırım Yücel Bey'i yorarım arabayı almak için. Önünüzde çok güzel bir örnek var. Bundan sonra da Türkiye birincilikleri olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok büyük görevler düşüyor. Bireysel başarının dışında kitlesel başarıyı da artırmak konusunda bugünden sonra daha büyük sorumluluklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından otomobilin anahtarı Menekşe tarafından Özdemir'e teslim edildi.